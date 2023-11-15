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5 неочевидных минусов медитации – Рамблер/доктор

5 неочевидных минусов медитации – Рамблер/доктор

Медитация – это практика, которая имеет множество привлекательных и положительных сторон. Она помогает улучшить фокус внимания, снять стресс, повысить общую благополучность и достичь гармонии внутреннего состояния.

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