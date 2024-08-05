СКОЛЬКО ЛЕТ ЗАВОЗИЛИ – СТОЛЬКО И ВЫВОЗИТЬ БУДЕМ. О МИГРАНТАХ Терпели до последнего? Да, до «легитимной смены состава правительства», все очень по-чекистски! Тихой сапой, никаких тебе репрессий, все само получилось… Новый министр обороны Белоусов «шерстит всех», и генералов и чиновников.
СКОЛЬКО ЛЕТ ЗАВОЗИЛИ – СТОЛЬКО И ВЫВОЗИТЬ БУДЕМ. О МИГРАНТАХ
Комментарии
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виктор климахин
Сами за свой счет как побитые собаки шакалы побегут только надо дать добро ОКО ЗА ОКО и чуркистана черножопого не будет за месяц ТОЛЬКО ИХ УБИВАТЬ КАК СОБАК И ШАКАЛОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО МИГРАНТА ЧЕРНОЖОПОГО И ЧУРКИСТАНЕ
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3 час.
ГЕ
Григорьева Елена
Когда-то читала статистику по русских.. демографии Советского Союза. Получалось, что каждая русская (белорусская) семья "кормила" одного ребёнка из Средней Азии. Понятно, что в ущерб рождаемости русских. Американский президент Буш-старший после развала Союза переживал , что русские теперь могут, сбросив со своих плеч среднеазиатов, рвануть развитии. Похоже, англичанка с американкой подсуетились и всё-таки навесили на нас (не исключаю госдуму во главе) в виде мигрантов эту самую Среднюю Азию ( пардон, ныне они величают себя Центральной -очень хотят быть в центре событий). И теперь мы кормим и лечим и обучаем их детей. Что очевидно. В какой пропорции, вопрос?
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3 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья! Россияне уважают право кишлачников-мигрантов жить в кишлаках в своих национальных государствах. Поэтому пусть эти мигранты валят из России, они в России без надобности.
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46 мин.
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