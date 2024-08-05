СКОЛЬКО ЛЕТ ЗАВОЗИЛИ – СТОЛЬКО И ВЫВОЗИТЬ БУДЕМ. О МИГРАНТАХ

Сами за свой счет как побитые собаки шакалы побегут только надо дать добро ОКО ЗА ОКО и чуркистана черножопого не будет за месяц ТОЛЬКО ИХ УБИВАТЬ КАК СОБАК И ШАКАЛОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО МИГРАНТА ЧЕРНОЖОПОГО И ЧУРКИСТАНЕ

ГЕ

Григорьева Елена

Когда-то читала статистику по русских.. демографии Советского Союза. Получалось, что каждая русская (белорусская) семья "кормила" одного ребёнка из Средней Азии. Понятно, что в ущерб рождаемости русских. Американский президент Буш-старший после развала Союза переживал , что русские теперь могут, сбросив со своих плеч среднеазиатов, рвануть развитии. Похоже, англичанка с американкой подсуетились и всё-таки навесили на нас (не исключаю госдуму во главе) в виде мигрантов эту самую Среднюю Азию ( пардон, ныне они величают себя Центральной -очень хотят быть в центре событий). И теперь мы кормим и лечим и обучаем их детей. Что очевидно. В какой пропорции, вопрос?