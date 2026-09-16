Российские войска поразили «Киевское автотранспортное предприятие»

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по ряду объектов на территории Украины, сообщает МО РФ.
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