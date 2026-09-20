На Новгородской улице ограничат движение из-за реконструкции сетей

С 21 сентября до 29 ноября на участке Новгородской улицы будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.
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