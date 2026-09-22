Для спасения людей из горящего ТК в Стерлитамаке использовали крышу фургона

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Две девушки смогли спастись из охваченного пожаром торгового комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке, так как они спустились по лестнице на крышу подогнанного к зданию фургона.
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