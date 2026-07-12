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Копеечка - Объявления Донбасса

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Хозблок в Луганске - 80 000 руб

Хозблок в Луганске - 80 000 руб

НУЖЕН НАДЁЖНЫЙ ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ? Представляем вместительный хозблок от компании «Усадебный Комфорт»! ✅ Размер: 2,5 × 3 м ✅ Высота: 2 м ✅ Качественное шлифованное дерево ✅ Надёжная и прочная конструкция ✅ Кровля из шифера ✅ Идеально для хранения инструмента, садовой техники, стройматериалов, велосипедов и других вещей Наши хозблоки изготавливаются из качественного пиломатериала, имеют аккуратный внешний вид и прослужат долгие годы.

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