Хозблок в Луганске - 80 000 руб

НУЖЕН НАДЁЖНЫЙ ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ? Представляем вместительный хозблок от компании «Усадебный Комфорт»! ✅ Размер: 2,5 × 3 м ✅ Высота: 2 м ✅ Качественное шлифованное дерево ✅ Надёжная и прочная конструкция ✅ Кровля из шифера ✅ Идеально для хранения инструмента, садовой техники, стройматериалов, велосипедов и других вещей Наши хозблоки изготавливаются из качественного пиломатериала, имеют аккуратный внешний вид и прослужат долгие годы.