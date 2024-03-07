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Разумовский вестник

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Трамваи в Тимирязевском районе курсируют в обычном режиме

Трамваи № 27 и № 29 между метро «Войковская» и «Дмитровская» работают в обычном режиме после вынужденного увеличения интервала, об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной структуры Москвы.

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