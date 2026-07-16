Бывший министр обороны Украины раскрыл новые подробности о проблемах с ПВО

На Украине в некоторых регионах нет ответственных за противовоздушную оборону (ПВО). Об этом заявил отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Telegram-канал «Политика Страны».
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