Путин заявил, что ВС России освободили 99% территории ЛНР

На всей линии фронта стратегическая инициатива находится под контролем российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин 27 марта на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске.
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