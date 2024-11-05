В перинатальном центре Хабаровского края гибнут младенцы: глава СК взял дело на контроль

ХАБАРОВСК, 5 ноября, ФедералПресс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по обращениям о ненадлежащем оказании медицинской помощи в перинатальном центре в Хабаровске.
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