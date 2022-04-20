В Кабардино-Балкарии автоинспекторы проводят инструктажи безопасности для родителей, приобретающих СИМ для детей

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г.

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