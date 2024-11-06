«Ты кто? Открыватель рта!»: Юрий Лоза обратился к Сергею Лазареву после скандала

На съемках передачи «Ну-ка, все вместе!» «лидер сотни» певец Сергей Лазарев устроил демарш. Исполнитель и композитор Юрий Лоза заявил, что после просмотров программы он счел, что «у телеведущих крыша едет» и они «поверили в свою гениальность», считая себя «творцами».