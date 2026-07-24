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Byline Bancorp увеличила дивиденд на 16,7% на фоне рекордной эффективности во II квартале 2026 года

Byline Bancorp увеличила дивиденд на 16,7% на фоне рекордной эффективности во II квартале 2026 года

Американский банковский холдинг Byline Bancorp, Inc. (NYSE: BY), управляющий Byline Bank, опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рекордную операционную эффективность, рост чистой прибыли и укрепление структуры баланса.

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