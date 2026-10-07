Председатель ГД принял участие в совещании Президента РФ с членами Совета Безопасности

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин принял участие в оперативном совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Совета Безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Корнелиус: бойкот...
- M ФСБ задержала жит...
- Топилин заявил, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым