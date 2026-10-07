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Председатель ГД принял участие в совещании Президента РФ с членами Совета Безопасности

Председатель ГД принял участие в совещании Президента РФ с членами Совета Безопасности

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин принял участие в оперативном совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Совета Безопасности.

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