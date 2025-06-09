Spiegel: Трамп недооценил Путина в конфликте на Украине

Во время своего второго президентского срока Дональд Трамп пришел править США с максималистской позиции – он сразу же ввел торговые пошлины, объявил о своих претензиях на Канаду и Гренландию, а также пожелал заключить мир на Украине в самые короткие сроки.
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