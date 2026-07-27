Какой маникюр сделать в августе, чтобы деньги текли рекой и мечты сбывались

Астролог Александра Курникова дала совет, как привлечь в жизнь удачу. 123RF/legion-media.ruАвгуст 2026 года станет месяцем значимых астрологических событий — два затмения, солнечное 12 августа во Льве и лунное 28 августа в Рыбах, создадут мощный энергетический фон.