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Какой маникюр сделать в августе, чтобы деньги текли рекой и мечты сбывались

Какой маникюр сделать в августе, чтобы деньги текли рекой и мечты сбывались

Астролог Александра Курникова дала совет, как привлечь в жизнь удачу. 123RF/legion-media.ruАвгуст 2026 года станет месяцем значимых астрологических событий — два затмения, солнечное 12 августа во Льве и лунное 28 августа в Рыбах, создадут мощный энергетический фон.

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