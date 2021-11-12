Стоит ли ждать на Украине «РАЯ»?

Вот в чём поднаторели украинские политики за тридцать лет существования независимой Украины, так это в придумывании обидных, но, надо сказать, остроумных прозвищ для политических конкурентов и целых политических проектов Навскидку в памяти всплывают созданное ради поддержки тогдашнего президента Леонида Кучмы для участия в выборах в Верховную Раду в 2002 году разношёрстное политическое объединение «За единую Украину!», прозванное блоком ЗаЕдУ, глава ЦИК времён первого майдана Сергей Кивалов, навсегда получивший кличку Серёжа-пидрахуй (повелительное наклонение украинского глагола «подсчитай»), Кролик Сеня (Яценюк), Шоколадный фюрер (Порошенко), Кровавый пастор (Турчинов) и многие другие.