Аналитик Бланц прогнозирует значительный рост монет Dogecoin (DOGE) и Pepe (PEPE)

Энтузиасты криптовалют в восторге от последних прогнозов для монет вдохновленных мемами, поскольку известный рыночный аналитик предполагает заметный рост стоимости, как Dogecoin (DOGE), так и нового участника, Pepe (PEPE).
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