Миляев провел для учеников новой школы в тульском Петровском урок "Разговоры о важном"

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел для учеников новой школы в тульском поселке Петровском урок "Разговоры о важном" вчера, 2 сентября, передала пресс-служба областного правительства.
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