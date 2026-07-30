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Пирс о поведении аргентинцев на ЧМ: «Бан Куансы продлили, катарца отстранили на 6 матчей за случайный подкат. Как думаете, что ждет игроков сборной Аргентины?»

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс призвал наказать сборную Аргентины за поведение футболистов на ЧМ-2026 .

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