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ВПСО «Сова» поделился статистикой поисков в Тверской области за август

ВПСО «Сова» поделился статистикой поисков в Тверской области за август

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» поделились статистикой поисков за август. Так, в последнем месяце лета в отряд поступило 237 сообщения о пропавших людях, из них нашли живыми 211 человек, погибшими — 9.

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