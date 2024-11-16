Microsoft делает ставку на то, что отказ от выбросов углерода поможет компенсировать рост выбросов со стороны AI

Компания Microsoft находится в затруднительном положении: Компания взяла на себя обязательство стать углеродно-отрицательной к 2030 году, но с 2020 года ее выбросы выросли более чем на 40 %, в том числе благодаря бурно развивающемуся бизнесу искусственного интеллекта.