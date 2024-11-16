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Microsoft делает ставку на то, что отказ от выбросов углерода поможет компенсировать рост выбросов со стороны AI

Microsoft делает ставку на то, что отказ от выбросов углерода поможет компенсировать рост выбросов со стороны AI

Компания Microsoft находится в затруднительном положении: Компания взяла на себя обязательство стать углеродно-отрицательной к 2030 году, но с 2020 года ее выбросы выросли более чем на 40 %, в том числе благодаря бурно развивающемуся бизнесу искусственного интеллекта.

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