Microsoft делает ставку на то, что отказ от выбросов углерода поможет компенсировать рост выбросов со стороны AI

Компания Microsoft находится в затруднительном положении: Компания взяла на себя обязательство стать углеродно-отрицательной к 2030 году, но с 2020 года ее выбросы выросли более чем на 40 %, в том числе благодаря бурно развивающемуся бизнесу искусственного интеллекта.
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