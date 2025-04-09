Трамп: Китай реагирует на пошлины США не по правилам

www.globallookpress.com/Danita Delimont Китай реагирует на пошлины Соединенных Штатов не по правилам, дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку, сообщил американский лидер Дональд Трамп на ужине Национальной республиканской конференции конгресса "Они используют каждый трюк, надо отдать им должное.
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