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Migu продолжит транслировать испанский футбол после чемпионата мира

Migu продолжит транслировать испанский футбол после чемпионата мира

Крупнейший китайский государственный стриминговый сервис Migu принял решение продолжать транслировать матчи высшего дивизиона испанского футбола (Ла Лига) после победы сборной Испании на чемпионате мира 2026 г.

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