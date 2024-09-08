Третий день выборов в Москве начался в штатном режиме

8 сентября — завершающий день голосования В Москве сегодня, 8 сентября, проходит последний день голосования на выборах депутатов Московской городской думы, ТиНАО и Куркино, сообщает Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами.
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