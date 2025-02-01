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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минспорта Украины попросило IIHF продлить отстранение сборной России

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Всеукраинской федерации хоккея Сергей Мазур попросили президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа продлить отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований.

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