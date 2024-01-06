Nikola продала всего 35 грузовиков в 2023 году

Из семи грузовиков, произведенных, но не проданных оптом, три используются в расширенных испытаниях с партнером по автопарку, два находятся на постоянной проверке и проектировании, а два используются для обучения обслуживанию/демонстраций для клиентов.
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