Учёные из Университета Торонто в Канаде проанализировали данные 7293 пар из Германии. Исследование началось в 2008 году и длилось 13 лет.
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