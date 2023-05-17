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Американцы начали выкидывать на улицу ветеранов ради беженцев

Американцы начали выкидывать на улицу ветеранов ради беженцев

Согласно сообщению обозревателя издания Newsweek Джулии Карбонаро, отели в Соединенных Штатах начали выселять ветеранов для размещения беженцев.

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