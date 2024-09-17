Посетителям популярной бургерной Владивостока кидают еду как собакам

Сотрудники популярного заведения быстрого питания в самом центре Владивостока откровенно не соблюдают граммы при распределении порций, по-хамски относятся к посетителям, а главное - кидают еду гостям, как собакам.
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