Мовные полицаи и «искусственный русофоб»: последний этап украинизации. Даниил Безсонов

Украинские «мовные омбудсмены», а точнее «мовные полицаи» продолжают публично высказывать свои русофобские взгляды по отношению к подавляющему большинству населения Украины Например, Тарас Креминь, который является уполномоченным по защите украинского языка, высказался недавно, что все люди, которые недовольны украинизацией, могут покинуть территорию Украины: «Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и её государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения.