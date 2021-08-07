Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Действительно.О внутреннем раск...
  • Марлен
    Сколько мы, честные люди любящие Россию, говорим и пишем о борьбе с внутренними врагами и что? почему Путинский аппа...О внутреннем раск...
  • Валерий Федосеев
    У недругов штанишки мокрые.Учения "Запад. Вз...

Мовные полицаи и «искусственный русофоб»: последний этап украинизации. Даниил Безсонов

Мовные полицаи и «искусственный русофоб»: последний этап украинизации. Даниил Безсонов

Украинские «мовные омбудсмены», а точнее «мовные полицаи» продолжают публично высказывать свои русофобские взгляды по отношению к подавляющему большинству населения Украины Например, Тарас Креминь, который является уполномоченным по защите украинского языка, высказался недавно, что все люди, которые недовольны украинизацией, могут покинуть территорию Украины: «Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и её государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх