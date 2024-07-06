Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военному аэродрому Мартыновка

Вооруженные силы России атаковали военный аэродром Мартыновка в Николаевской области. Прогремели два мощных взрыва, украинский самолет получил повреждения, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии