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ООН одобрила строительство ГЭС у водопада Виктория, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

ООН одобрила строительство ГЭС у водопада Виктория, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

ООН дала Замбии и Зимбабве разрешение на строительство гидроэлектростанции в ущелье Батока мощностью 2400 МВт ниже по течению от водопада Виктория, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил 18 октября портал ConstructAfrica.

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