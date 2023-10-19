ООН одобрила строительство ГЭС у водопада Виктория, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

ООН дала Замбии и Зимбабве разрешение на строительство гидроэлектростанции в ущелье Батока мощностью 2400 МВт ниже по течению от водопада Виктория, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил 18 октября портал ConstructAfrica.
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