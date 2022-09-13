Под Барнаулом за 80 млн продают коттедж без ремонта, но со множеством берёз на участке

Фото: avito.ruВ Бобровке выставили на продажу дом площадью почти 300 кв. метров за 80 млн рублей. Автор объявления указывает, что на участке «растёт множество берёз, что добавляет живописности этому месту, ну и, конечно же, свежего воздуха».