Врач развеяла мифы об ЭКО

За полвека применения технологии ЭКО с помощью данного метода родились свыше 12 млн детей. На протяжении всего этого времени их здоровье, характер развития и психоэмоциональное состояние стали объектом медицинских исследований.
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