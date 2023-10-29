Обломки сбитого БПЛА повредили имущество жителей Ростова‑на‑Дону

РИАМО - 29 окт. Несколько обломков сбитого средствами ПВО беспилотного летательного аппарата упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
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