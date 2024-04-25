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Отказал Гузеевой и ушел в 27, так и не узнав о том, что стал отцом: трагичная судьба Никиты Михайловского

Отказал Гузеевой и ушел в 27, так и не узнав о том, что стал отцом: трагичная судьба Никиты Михайловского

В мире советского кинематографа сияли ярчайшие звезды, и одной из них стал Никита Михайловский. Его триумфальное восхождение началось с фильма “Вам и не снилось…”, который, сразу появившись на экранах в 1980 году, заполнил сердца зрителей незабываемыми эмоциями.

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