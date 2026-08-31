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Ивановские новости

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Жителям Ивановской области рассказали о прогнозе по выдачам дальневосточной ипотеки

Жителям Ивановской области рассказали о прогнозе по выдачам дальневосточной ипотеки

Объём выдач «Дальневосточной ипотеки» в 2026 году может составить 331 млрд рублей, каждая вторая квартира в новостройках региона приобретается с использованием льготной программы.

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