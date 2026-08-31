Жителям Ивановской области рассказали о прогнозе по выдачам дальневосточной ипотеки

Объём выдач «Дальневосточной ипотеки» в 2026 году может составить 331 млрд рублей, каждая вторая квартира в новостройках региона приобретается с использованием льготной программы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- A Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым