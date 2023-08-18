Лукашенко рассказал о просьбе Путина накануне СВО

Александр Лесков

А вам таким если не скажешь, так сами и не догадаетесь что, где и что почём. В эпоху Леонида Ильича всем всё известно и понятно было, хоть прямо нигде и ничего существенно не сообщалось. Кроме новостей., а ваши поколения совсем нюх потеряли и промеж строк читать разучились. Вот деду и приходится всё на пальцах объяснять.