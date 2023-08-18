Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным за несколько дней или сутки до начала спецоперации на Украине.
Лукашенко рассказал о просьбе Путина накануне СВО
Комментарии
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tsan tsan
Чего Лукашенко такой болтливый? Слава блогеров-миллионников покоя не даёт?
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16 час.
Александр Лесков
А вам таким если не скажешь, так сами и не догадаетесь что, где и что почём. В эпоху Леонида Ильича всем всё известно и понятно было, хоть прямо нигде и ничего существенно не сообщалось. Кроме новостей., а ваши поколения совсем нюх потеряли и промеж строк читать разучились. Вот деду и приходится всё на пальцах объяснять.
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6 час.
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