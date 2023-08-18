РОСБАЛТ

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лесков
    А  вам  таким  если  не  скажешь,  так  сами и  не  догадаетесь  что, где и что  почём.  В эпоху  Леонида  Ильича  вс...Лукашенко рассказ...
  • Галина глушкова
    Продолжу, почему это имеет отношение к нашему вождю Иосифу Сталину. Когда я подошла к настоятелю, он отказал мне в пр...В РПЦ начали пров...
  • Галина глушкова
    Посетила на рождество монастырь мужской"Богородицы Неупиваемая чаша" Настоятель окружен мальчиками ангельской внешнос...В РПЦ начали пров...

Лукашенко рассказал о просьбе Путина накануне СВО

Лукашенко рассказал о просьбе Путина накануне СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным за несколько дней или сутки до начала спецоперации на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Чего Лукашенко такой болтливый? Слава блогеров-миллионников покоя не даёт?
Ответить
16 час.
Александр Лесков
А  вам  таким  если  не  скажешь,  так  сами и  не  догадаетесь  что, где и что  почём.  В эпоху  Леонида  Ильича  всем  всё  известно  и  понятно  было, хоть  прямо  нигде  и  ничего существенно  не  сообщалось.  Кроме  новостей.,  а  ваши  поколения  совсем нюх  потеряли и промеж  строк  читать  разучились.  Вот  деду  и  приходится  всё  на  пальцах  объяснять.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх