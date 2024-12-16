ТАСС: бывшего замглавы Минобороны заподозрили в хищении 600 миллионов рублей

Экс-замглавы Минобороны России причастен к хищению 600 миллионов рублей.Бывший замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов оказался причастен к хищению более 600 миллионов рублей об этом сообщил началник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко «Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России при участии руководителей ряда коммерческих организаций», - цитирует ТАСС слова Курносенко.