Диетолог назвала топ «продуктов-помощников» для снижения веса

С приходом весны в погоне за идеальным телом многие часто прибегают к жестким диетам, хотя гораздо эффективнее сосредоточиться на сбалансированном питании и включить в рацион еду, которая хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит, сообщила спортивный диетолог Александра Дерябина.
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