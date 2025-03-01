Диетолог назвала топ «продуктов-помощников» для снижения веса

С приходом весны в погоне за идеальным телом многие часто прибегают к жестким диетам, хотя гораздо эффективнее сосредоточиться на сбалансированном питании и включить в рацион еду, которая хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит, сообщила спортивный диетолог Александра Дерябина.