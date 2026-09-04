Звёздный скандал: Соболенко и Андреева под следствием из-за вечеринки

28-летняя Арина Соболенко и 19-летняя Мирра Андреева оказались в центре скандала. Их заподозрили в нарушении антикоррупционных правил после участия в вечеринке, устроенной в нью-йоркском клубе Crane Club на Манхэттене.
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