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Звёздный скандал: Соболенко и Андреева под следствием из-за вечеринки

Звёздный скандал: Соболенко и Андреева под следствием из-за вечеринки

28-летняя Арина Соболенко и 19-летняя Мирра Андреева оказались в центре скандала. Их заподозрили в нарушении антикоррупционных правил после участия в вечеринке, устроенной в нью-йоркском клубе Crane Club на Манхэттене.

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