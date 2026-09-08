Bitcoin пережил крупнейшее сокращение плеча с 2023 года

Bitcoin завершил один из самых масштабных этапов снижения долговой нагрузки за последние годы. После периода, когда динамику рынка во многом определяли фьючерсы, открытый интерес на Binance заметно сократился и опустился ниже своей 180-дневной средней.
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