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Опубликован список законов, которые вступят в силу с августа

Опубликован список законов, которые вступят в силу с августа

В Госдуме рассказали о новых законах и изменениях, вступающих в силу в августе 2024 года.1 августаУстанавливается порядок наследования цифровых рублейТеперь можно будет завещать права на цифровые рубли, включая использование завещательных распоряжений.

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