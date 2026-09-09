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Новости Тамбова

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Жители дома на Киквидзе три недели страдают от залива канализации

Жители дома на Киквидзе три недели страдают от залива канализации

В Тамбове в конце августа в доме №100 по улице Киквидзе произошёл засор канализационных колодцев. Зловонная вода хлынула в подвал.

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