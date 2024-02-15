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Шесть оттенков помады, которые станут хитами весны 2024 года

Шесть оттенков помады, которые станут хитами весны 2024 года Юлия ПономареваВесна — время обновлений и ярких акцентов, а это значит, что пора задуматься о том, как добавить свежести и стиля своему образу.

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