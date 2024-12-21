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Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Ранее такая возможность была лишь у собственников жилья, подпавшего под реновацию. Со следующего года она будет и у тех, кто проживает в таких домах по договорам социального найма C 1 января 2025 года абсолютно все жители домов, подпавших под реновацию, при желании смогут переехать в новостройки за пределами своего района.

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