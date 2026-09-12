Почему Россия не использует ядерное оружие в СВО

Нередко, когда сводки с фронта начинают напоминать сакраментальное "На Западном фронте без перемен", у не знакомой с военным делом публики возникает вопрос: почему армия просто не возьмет спецбоеприпас и не решит вопрос за один-два вылета Ту-160? Почему не использовать "ядерку"? .