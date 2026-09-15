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Царьград

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В Удмуртии бизнесмен и четверо его сообщников предстанут перед судом за кражу 100 тонн нефти

В Удмуртии бизнесмен и четверо его сообщников предстанут перед судом за кражу 100 тонн нефти

В Удмуртии группа из пяти человек предстанет перед судом за кражу более 100 тонн нефти из магистрального трубопровода.

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