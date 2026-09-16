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Пятый канал

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«Права качает»: Бледанс осадила Омарова в скандале вокруг крещения его дочери

«Права качает»: Бледанс осадила Омарова в скандале вокруг крещения его дочери

Актриса Эвелина Бледанс встала на защиту Ксении Бородиной в разгоревшемся конфликте с ее экс-супругом телеведущей — бизнесменом Курбаном Омаровым — из-за крещения их общей дочери Теоны.

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